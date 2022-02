L’ouverture prochaine de la grotte de Cosquer à Marseille

Découverte il y a 31 ans dans les calanques, près de Cassis, à 37 mètres sous l’eau, la grotte Cosquer est menacée par les eaux de la Méditerranée qui montent chaque année. Pour sauver les trésors d’un autre âge, le témoignage des origines de l’humanité, une grotte préhistorique est recréée de toute pièces dans les entrailles de la Villa Méditerranée.

Mardi, le dernier des panneaux de la reconstitution de la grotte a été dévoilé. Il s’agit du panneau des 3 chevaux, dessinés au charbon il ya 19 000 ans. Ce panneau n’avait encore jamais été révélé au public.

Gilles Tosello, qui a réalisé en atelier la moitié des panneaux orné a déclaré, « On est autant dans le sauvetage que dans la réplique ». Le découvreur de la grotte sou marine, Henri Cosquer qui est souvent de passage sur le chantier admire le travail qui est réalisé, « Les hommes préhistoriques seraient content de voir comment on met en valeur ces tableaux ».

Cette réplique se trouvera à la Villa Méditerranée dans une galerie de 150 mètres de long. La grotte Cosquet abrite désormais 500 œuvres d’art pariétal avec 177 animaux représentés de 11 espèces différentes. On y retrouve aussi 65 empreintes de mains rouges et noires. Des œuvres qui datent de deux périodes, -33 000 ans et -19 000.

La réplique de la grotte devrait ouvrir ses portes d’ici le mois de juin. Le public pourra accéder à un restaurant, un « club de plongée » et à une boutique.