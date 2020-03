“Love Island” arrêté prématurément

La téléréalité française, ” Love Island ” d’Amazon Prime, produite par ITV Studio France a été annulée, pour cause le coronavirus. La série présentée par Nabilla Vergara en était à son 13e épisode.

Le tournage qui se déroulait en Afrique du Sud et plus particulièrement dans la banlieue du Cap, a lui aussi été arrêté, et le dernier épisode a été diffusé ce lundi.

La particularité de cette téléréalité était que les téléspectateurs pouvaient voter d’un épisode à un autre, ce qui avait un impact direct sur la vie des candidats. Une caractéristique qui a grandement participé au succès de cette téléréalité.

Pour le dernier épisode, Amazon Prime a demandé à ses téléspectateurs de voter pour le meilleur couple, celui élu remportera l’émission.