Lucas Hernandez va rejoindre le Paris Saint-Germain

D’après nos confrères de L’Equipe, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant l’international Français Lucas Hernandez. Le défenseur central va rejoindre le club de la capitale pour environ 40 millions d’euros, hors bonus. Pour rappel , le champion du monde, passé par l’Atletico Madrid avant d’atterrir en Bavière, avait été victime d’une rupture des ligaments croisés à la Coupe du monde au Qatar cet hiver et n’a plus rejoué depuis.