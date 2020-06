L’UE envisage une réouverture de ses frontières extérieures pour le 1er juillet

La Commission européenne souhaite rouvrir les frontières extérieures de l’Union Européenne. Les États doivent encore s’entendre sur les conditions d’accueil des touristes.



Jusqu’au 15 juin, l’interdiction des voyages non essentiels vers l’UE est de vigueur. Mais après cette date, les voyageurs pourraient à nouveau être totalement libre de circuler dans l’Espace Schengen. En revanche, pour sortir de l’UE, il faudra attendre encore un peu. La date du 1er juillet est proposée par Bruxelles pour ouvrir les frontières européennes.



Chaque État est libre de choisir



La Commission européenne propose la date du 1er juillet, mais ce sont les pays qui ont le dernier mot. Les ministres de l’Intérieur de chaque nation ont cependant convenu de travailler ensemble, pour trouver une solution sur une possible réouverture.



La Grèce a par exemple d’ores et déjà annoncé la réouverture de son trafic aérien à des pays non européens, comme l’Australie ou la Corée du Sud.