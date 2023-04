L’UIMM Loire porte plainte après l’intrusion dans ses locaux

L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Loire porte plainte après l’intrusion dans ses locaux dans le cadre des actions contre la réforme des retraites.



Dans un communiqué, l’UIMM “n’est ni responsable de la réforme des retraites, ni responsable de l’inflation,

ni responsable de la hausse des coûts de l’énergie, cette situation est inacceptable et une plainte auprès des autorités judiciaires a été déposée”.” On ne parle pas de manifestation ni de grève, mais d’une opération non déclarée préparée et orchestrée par la CGT, ce n’est pas tolérable. On connaît le risque de débordements et de dégradations lors de ce genre d’action, au-delà du traumatisme des personnels salariés de la Cité des Entreprises et personnes qui y suivent des formations”



Elle était accusée par certains militants de “fabriquer le chômage”