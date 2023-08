L’ultime journée du Delta Festival annulée

Après avoir fermé le site samedi soir à 22h au lieu de 2h du matin à cause de la météo, puis annoncé qu’ils allaient décaler l’ouverture dimanche à 14h, les organisateurs du Delta Festival ont finalement pris la décision d’annuler la dernière journée de l’événement ce dimanche par l’intermédiaire d’un communiqué.



“Toute la nuit et toute la matinée notre équipe a travaillé et s’est battue pour remettre en état le festival pour garantir une ouverture des portes. Malheureusement, malgré tous nos efforts, les orages et fortes pluies d’hier nous empêchent aujourd’hui de vous accueillir dans de bonnes conditions et de sécurité. L’instabilité des structures et l’accumulation d’eau sur de nombreuses zones du festival rendent impossible la tenue du festival. Nous sommes donc contraints d’annuler cette dernière journée de festival.”



Une déception pour les 30 000 festivaliers et les 3000 bénévoles mobilisés depuis le début de cette édition.