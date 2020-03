L’un des pires dispositifs anti-SDF est à Lyon

Les pires dispositifs anti-SDF ont été “mis à l’honneur” par la Fondation Abbé Pierre ce lundi soir à Paris.



Dans la catégorie “Fallait oser”, le “Pic d’or du dispositif le plus décomplexé” a été remis à un rail de fer installé sur un banc de la rue Crillon dans le 6e arrondissement de Lyon. La cérémonie a pour but de provoquer des prises de conscience.



Les dispositifs qui ont été “récompensés” ce lundi soir ont pour particularité d’empêcher les personnes sans-domicile de s’installer ou de s’abriter dans la rue.



Les internautes peuvent contribuer à la prochaine sélection en postant une photo de mobilier urbain anti-SDF sur Twitter avec #SoyonsHumains. Actuellement plus de 400 dispositifs sont identifiés à travers la France.