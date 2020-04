L’UNFP souhaite renoncer à la saison 2020/2021

Ce lundi, l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) s’est positionnée sur la suite des compétitions. Elle a annoncé qu’elle souhaitait renoncer à la saison 2020/2021 de Ligue 1 et de Ligue 2 si les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour une reprise sans risque.

Dans une tribune publiée aujourd’hui, Sylvain Kastendeuch, le co-président de l’UNFP explique que « l’urgence économique ne doit pas prendre le pas sur l’impératif de santé publique. Renonçons à une reprise du championnat dans ces conditions. Reprise qui serait précipitée et dangereuse. Rassemblons dès aujourd’hui les conditions d’une prochaine saison réussie et exemplaire de ce football que l’on aime tant ».

Il appelle urgemment à prendre une décision raisonnable, qui prendrait en compte tous les risques possibles à la reprise des championnats. Il ajoute également que « pour permettre à nos talents de continuer à briller, il me semble plus raisonnable, plus juste et plus vertueux de faire, aujourd’hui, le choix de la raison, pour que demain nous puissions à nouveau faire celui du cœur ».

Rappelons que la situation économique des clubs est en danger depuis que Canal+ et beIN Sports ont suspendu les recettes de droits TV. Ce manque de moyens explique la volonté de certains de reprendre le plus rapidement possible les matchs de la saison 2020/2021.