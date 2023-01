L’Université Jean Monnet ouvre ses portes aux lycéens

L’Université Jean Monnet de Saint-Etienne vous ouvre ses portes ce mercredi jusqu’à 17h à l’occasion de la Journée de l’Enseignement Supérieur. Elle met des stands de présentation à votre disposition des étudiants, des cours ouverts, des conférences, des visites sont également prévus…



Les lycéens pourront découvrir les formations et les cinq campus (Tréfilerie, Manufacture, Santé, Métare, Roanne) et échanger avec les équipes de l’Université.



Découvrez aussi les nombreux services étudiants de l’Université qui seront présentés sur des stands dans l’Atrium de la Bibliothèque Universitaire Tréfilerie (1er étage). Des étudiants-relais vous renseigneront sur l’offre riche de services et le cadre de vie à l’Université :

– La Vie de campus : culture, sport, associations étudiantes, développement durable, handicap, action sociale, restauration, hébergement et la Médecine préventive;

– Cap avenir, le service d’orientation et d’insertion professionnelle : de l’entrée à l’Université jusqu’à l’insertion dans le monde du travail, une équipe dédiée est à votre disposition pour vous accompagner dans votre parcours d’orientation;

– La Direction de l’international : Découvrez les possibilités de mobilité internationale grâce aux nombreux programmes d’échanges et l’accueil des étudiants internationaux et l’apprentissage du français grâce au CILEC;

– Et les ressources documentaires des Bibliothèques Universitaires.