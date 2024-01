L’Université Jean Monnet vous ouvre ses portes aux lycéens ce mercredi

L’Université Jean Monnet vous ouvre ses portes, ce mercredi, à l’occasion de la Journée de l’Enseignement Supérieur.



Premier pas vers l’orientation, cet évènement est l’occasion de découvrir l’Université, ses formations et ses locaux, à travers la visite des campus et des conférences. Les portes ouvertes sont organisées pour vous, afin de vous plonger dans la vie universitaire et de vous aider à bien choisir votre parcours d’orientation.



Sur chaque campus, un repas du CROUS est offert à tous les lycéens sur présentation du carnet de correspondance. Rendez-vous de 9h à 17h.

C.B.