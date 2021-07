Lutte contre le cancer : le CIRC lance un appel au don pour son nouveau centre

Axel Kahn, Patrick Boré. Le premier est médecin, le second homme politique. A priori, rien en commun. Malheureusement, ils nous ont tous les deux quittés cette semaine, atteint d’un cancer. Malgré la forte attention autour du Covid-19, ils nous rappellent que les autres maladies ne disparaissent pas. Les cancers provoquent la mort de 10 millions de personnes chaque année dans le monde, et les projections ne sont pas bonnes. Selon le Global Cancer Observatory, plus de 16 millions de personnes pourraient mourir à cause d’un cancer durant l’année 2040 (tous cancers, âge et sexes confondus). Cette maladie deviendrait la première cause de décès au niveau mondial.



Le Centre International et de la Recherche contre le Cancer (CIRC) est l’agence spécialisée dans le cancer de l’Organisation mondiale de la Santé. Fondée en 1965 à l’initiative du Général de Gaulle, son objectif est de promouvoir la collaboration internationale dans la recherche sur le cancer. Composé de 238 membres et 107 chercheurs, d’intervenants de 27 pays différents, avec plus de 55 nationalités représentées, cette organisation joue un rôle majeur dans la lutte, que ce soit dans la recherche ou la prévention.



Installée dans le 8e arrondissement lyonnais depuis sa création, elle déménagera au sein d’un nouveau bâtiment, dans le 7e (quartier Gerland) d’ici fin 2022. Conçu par des architectes lyonnais (cabinet Unanime Architectes) et belges (cabinet Art et Build), ce nouveau centre de 11 500 m² permettra de réunir dans les meilleures conditions les chercheurs et scientifiques du monde entier (capacité d’accueil de 500 chercheurs), et ainsi continuer de prévenir et faire reculer la maladie.

Au 1er étage du nouveau centre du CIRC, avec étage dédié aux laboratoires, avec

Elisabeth Françon, responsable des personnels administratifs et cheffe du projet

Un appel aux dons pour les équipements intérieurs



L’émergence de ce projet remonte à 10 ans. Dans un budget prévisionnel de 2015, le coût des travaux de construction avait été évalué à 48 millions : la métropole de Lyon avait investi 18 millions d’euros, la région 13 millions et l’État 17 millions. À l’époque, le terrain avait été donné gratuitement par la ville de Lyon. Malgré les aides apportées, le CIRC a également des besoins pour ses équipements intérieurs, comme l’explique Clément Chauvet, responsable des partenariats stratégiques et des relations externes.

7 millions d’euros sur les 13 nécessaires ont été récoltés jusqu’à présent (dont un important don de la part de la famille lyonnaise Mérieux). Pour la finalisation de ce projet, cet organisme d’intérêt général lance une campagne d’appel aux dons. Toute personne qui le souhaite peut réaliser un don, à partir de 50 euros (17 après défiscalisation). En échange, chaque donateur pourra inscrire son nom ou rendre hommage à l’un de ses proches sur les murs du nouveau centre. Clément Chauvet rappelle l’apport de chacun dans la lutte.

Pour faire un don et soutenir la lutte contre le cancer, il suffit de se rendre sur le site internet dédié et de suivre les instructions.