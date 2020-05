Lyon : 10 marchés supplémentaires autorisés à rouvrir !

La ville de Lyon continue la poursuite de la réouverture progressive des marchés. Elle sera toutefois très encadrée dans la majorité des arrondissements de la ville.



Lors de la première phase, 13 marchés ont été retenus, ils seront désormais 10 de plus à partir de la semaine prochaine. Des agents de sécurité et des agents de la ville seront mobilisés pour veiller au respect des consignes sanitaires.



La liste des 10 nouveaux marchés qui rouvriront à partir de la semaine prochaine :



1er arrondissement : Croix rousse bio (samedi matin)

2ème arrondissement : Carnot (mercredi après-midi)

3ème arrondissement : Monchat, Place Henri (mercredi matin)

4ème arrondissement : Flammarion (vendredi matin)

5ème arrondissement: Benedict Tessier (vendredi matin)

6ème arrondissement : Mongolfier (vendredi matin)

7ème arrondissement : Fourcade (jeudi après-midi)

8ème arrondissement: Belleville (dimanche matin)

9ème arrondissement: Barbusse (dimanche matin) et Balmont Duchère (samedi matin)



La Municipalité précise que “les marchés feront l’objet de barriérage ainsi que d’un affichage des rappels des consignes sanitaires. La présence des agents de sécurité et agents de la ville y sera renforcée.”



Au total, 23 marchés seront ouverts dans la ville de Lyon à partir de la semaine prochaine.