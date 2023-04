Lyon : « 100 refuges de biodiversité », un défi lancé pour préserver l’environnement

Du 25 avril au 15 juin, le « défi 100 refuges de biodiversité avant l’été » est lancé par Anciela, la LPO Rhône et Arthropologia afin d’inciter les Lyonnais à végétaliser leurs balcons, jardins et trottoirs.

Jardins de copropriété, lieux de travail, écoles, tous les environnements doivent préserver la biodiversité et votre mission à travers cette aventure sera de faire émerger autour de vous des jardins ou plantations refuges.

Les ateliers du défi tels que des temps de pratiques autour du jardinage et la construction de nichoirs auront lieu dans le 7e arrondissement de Lyon le mercredi 31 mai à la Maison de l’environnement.

Les inscriptions sont déjà ouvertes mais un premier temps fort aura lieu mardi 25 avril de 19h à 20h30 avec un webinaire. Au mois de mai, un deuxième webinaire aura lieu sur le sujet “comment végétaliser les jardins de copropriétés ?”.