Lyon : 110 000 masques distribués par la Métropole

Depuis la fin du mois de mars, la Métropole de Lyon fait tout ce qui est en son pouvoir pour organiser la distribution de masques chirurgicaux à de multiples partenaires qui aident au mieux à domicile les personnes les plus vulnérables.



L’agence régionale de santé assure l’approvisionnement des masques et autre matériel médical dans ces services de santé pour les personnes âgées, vulnérables, ou handicapés.



Au total, environ 56 000 masques seront distribués au Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) d’ici la fin de la semaine.



La semaine prochaine, 5 800 masques iront aux auxiliaires de vie et aux EHPAD.