Lyon : 12e salon du logement pour les jeunes ce mercredi

C’est un salon qui est devenu incontournable à Lyon. Le 12e salon du logement pour les jeunes a lieu ce mercredi de 10h à 19h à l’Hôtel de Ville de Lyon.



Comme son nom l’indique, le but est d’aider les jeunes, en recherche d’emploi, salarié, en formation, étudiant à trouver une solution d’hébergement. Vous pouvez également obtenir des informations sur les aides possibles, et vous renseigner sur les démarches à effectuer.



Plus de 40 exposants issus du secteur du logement seront présents. De nombreuses offres sont consultables dans un espace dédié. Les jeunes ont également la possibilité de candidater à ces offres directement auprès des bailleurs. En parallèle, vous trouverez également des infos pour un job ou une formation.

Pensez à apporter vos justificatifs : pièce d’identité, avis d’imposition 2019 ou celui de vos parents, justificatifs de ressources et de domicile.