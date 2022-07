Lyon, 19 ème meilleure ville du monde

Le magazine britannique Time Out a publié son classement des “Best Cities in The World”, c’est-à-dire des meilleures villes du monde.



Et pour la première fois, Lyon fait partie du classement. La capitale des Gaules fait une entrée fracassante à la 19 ème position, devant des villes comme New York et Stockholm. La ville lyonnaise est la 1ère ville française, Paris se situe à la 32ème position.



Une première place française obtenue notamment grâce à sa gastronomie, ses fleuves, la qualité de vie de ses habitants et ses “incroyables évènements culturels organisés toute l’année“.

Les 3 premières places du classement sont occupées par Edimbourg, Chicago et Medellín.