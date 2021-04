Lyon 2 : une subvention de 200 € pour les étudiants qui veulent s’acheter un ordinateur

La précarité numérique étudiante est de plus en plus fréquente. Afin de lutter contre celle-ci, l’Université Lyon 2, avec le soutien de la Métropole lyonnaise, s’engage à mettre en place une aide de 200€ pour l’achat d’un ordinateur pour les étudiants. Pour bénéficier de cette aide, les étudiants doivent s’inscrire sur un formulaire disponible sur le site de l’Université entre le 5 et le 15 avril minuit.

Des bénéficiaires sous certains critères

L’Université demandera aux étudiants une facture après leur achat afin de prouver que cette aide est bien destinée à ce but.

Cependant, pour en être bénéficiaire, les étudiants doivent répondre à certains critères d’éligibilité.

Tout d’abord, les étudiants doivent être inscrits en formation initiale en DAEU, L1, L2, L3 ou M1 à Lyon 2 pour l’année universitaire en cours uniquement.



Par ailleurs, les étudiants ayant déjà bénéficiés de bons d’achats ou d’une aide financière de l’Université pour l’achat d’un ordinateur lors des années 2019/2020 ou 2020/2021 ne seront pas éligibles pour la subvention.