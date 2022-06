Lyon : 25e ville la plus agréable à vivre au monde

Il fait bon vivre à Lyon ! En effet, d’après une étude publiée par l’hebdomadaire britannique The Economist, Lyon se classe à la 25e place des villes les plus agréables à vivre au monde. La ville gagne 12 places par rapport à sa 37e position obtenue l’an dernier.



Parmi les villes françaises, l’ancienne capitale des Gaules se trouve toutefois derrière Paris, qui est 19e au classement.



Celui-ci est largement dominé par les villes européennes et six villes du Vieux Continent font partie du top 10 : Vienne (Autriche) est en tête, devant Copenhague (Danemark) et Zurich (Suisse).



Pour déterminer les places de chaque ville, The Economist s’est basé sur plusieurs critères : stabilité, environnement, offre de santé, éducation, offre culturel et infrastructures.



Voici le top 10 mondial :

– Vienne (Autriche)

– Copenhague (Danemark)

– Zurich (Suisse)

– Calgary (Canada)

– Vancouver (Canada)

– Genève (Suisse)

– Francfort (Allemagne)

– Amsterdam (Pays-Bas)

– Osaka (Japon)

– Melbourne (Australie)