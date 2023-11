Lyon : 3 arbres de la préfecture du Rhône vont être abattus

Trois grands arbres vont être abattus dans le parc de la préfecture du Rhône à Lyon. Une décision prise en raison de la progression de pourriture et d’une attaque de champignons armillaires après qu’un diagnostic sanitaire et mécanique ait été réalisé. C’est un tilleul et deux marronniers qui vont ainsi être abattus pour éviter les risques de contamination et de propagations aux autres arbres qui sont au nombre de 31 avant l’intervention dans le parc de la préfecture.