Lyon : 3 blessés dans une rixe à la Guillotière

Une rixe a eu lieu ce mardi soir vers 20h30 sur la place Gabriel Péri dans le 7e arrondissement de Lyon, selon Le Progrès.



La bagarre aurait éclaté à la Guillotière entre deux bandes rivales.



Trois hommes de 16, 17 et 20 ans ont été blessés à l’arme blanche.

Ils ont été hospitalisés pour des blessures superficielles au bras, au dos, à la nuque et au crâne. 10 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre.



On ignore pour le moment les circonstances de la bagarre.