Lyon : 3 blessés dans une violente collision cette nuit

Un grave accident s’est produit très tôt ce vendredi matin à Lyon. Une collision entre deux véhicules a eu lieu vers 4h30 à l’angle du pont Lafayette et du quai Jules Courmont dans le 2e arrondissement.



Les pompiers ont dû désincarcérer deux victimes, la troisième a, elle, été éjectée du véhicule suite à la violence du choc.



Les trois personnes ont été transportées à l’hôpital Edouard Herriot et à Lyon Sud. Une des victimes est dans un état grave et les deux autres ont été plus légèrement touchées.



A noter qu’une importante réduction de chaussée est toujours en place dans le secteur. La circulation est perturbée.