Lyon : 3 collectes de sang exceptionnelles ce week-end

À l’occasion de la journée mondiale du don du sang (13 juin), l’Établissement Français du Sang organise 3 collectes de sang exceptionnelles samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 juin dans deux lieux emblématiques de la ville lyonnaise.



Samedi 13 juin : Auditorium de Lyon (Lyon 3e)

Dimanche 14 et lundi 15 juin : Cité Internationale de la Gastronomie au Grand Hôtel Dieu (Lyon 2e)



Ces collectes sont organisées en partenariat avec la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon. Elles se tiendront de 9h à 14h et de 15h30 à 19h. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur ce lien.