Lyon 3 : mise en place de deux distributeurs de produits d’hygiène

L’université Jean Moulin lance les distributeurs “Take Care”. Ce dispositif permet aux étudiants d’avoir accès à deux produits d’hygiène gratuits par mois.



Un nouveau dispositif qui vise à lutter contre la précarité étudiante. Le président de Lyon 3 constate dans un communiqué la dégradation des conditions de vie de ses étudiants. “L’université doit prendre sa part, celle d’un service public, dans le maintien des conditions de vie et d’études de ceux dont elle assure la formation. La santé et le bien-être ne doivent pas être la variable d’ajustement du budget de plus en plus contraint de nos étudiants.”

À partir d'aujourd'hui, @UJML lance les distributeurs "Take Care", offrant à ses étudiants 2 produits d'hygiène gratuits par mois. Un nouveau dispositif, qui vient s'ajouter à ceux déjà en place à l'Université, destiné à lutter contre la précarité étudiante. pic.twitter.com/8IK3x8uUpC — Université Jean Moulin Lyon 3 (@UJML) October 5, 2023