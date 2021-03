Lyon : 300 personnes rassemblées pour une fête sur les quais de Saône

La polémique à Lyon après une fête qui a rassemblé plus de 300 personnes ce mardi soir sur les quais de Saône, entre le quai de La Pêcherie et le quai Saint-Antoine, selon Le Progrès. La plupart des personnes ne portait pas de masque.



La préfecture a réagi sur Twitter en dénonçant un “rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais. Compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu’aurait créé une intervention, le préfet a demandé aux forces de l’ordre de ne pas intervenir.”

Le rassemblement s’est terminé vers 20h30. L’exploitation de la vidéosurveillance est en cours pour retrouver les organisateurs.

Le préfet saisit le Procureur de la République de Lyon.