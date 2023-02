Lyon : 500 millions obtenus pour le financement de plusieurs projets

L’État et la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont octroyé 506 millions d’euros à la métropole de Lyon afin qu’elle puisse réaliser plusieurs chantiers.

Ce montant s’inscrit dans le projet “Contrat de plan État-Région (CPER)” présenté en octobre dernier. Au total, 4,4 milliards d’euros ont pû être débloqués par les services de l’État et des Régions aux métropoles.

28 projets sont concernés comme la rénovation des serres du Parc de la Tête d’Or, la rénovation de l’auditorium de Lyon, la création d’une structure de soin pour animaux ou encore la construction d’un nouveau lycée à Caluire.

Ce volet sera présenté aux élus régionaux lors de la prochaine Assemblée plénière, les 9 et 10 mars prochains.

Liste des projets inscrits :

➢ Poursuite des travaux du Campus Région du Numérique

➢ Soutien au projet de Campus de la gastronomie

➢ Renaissance du Musée des tissus

➢ Nouveau Lycée Caluire

➢ Construction d’une salle de sport à Saint-Priest pour les forces de sécurité intérieure du

territoire métropolitain

➢ BHNS Lyon Trévoux

➢ Redynamisation du tissu commercial dans le cadre de l’aménagement place Gabriel Péri,

appui à l’investissement des commerçants

➢ Passerelle mode doux Décines-Meyzieux au-dessus de la Rocade Est

➢ Oullins la saulaie – centre-ville passerelle

➢ Lyon vallée de la chimie : abords campus IFPEN total CRES, industrie reconnectée et

médiation industrielle, allée indus à saint fons et à Feyzin

➢ Rénovation du Pont de Vernaison

➢ “2 pôle entrepreneuriaux (dont ARC EST) – Espaces de télétravail➢ Cité internationale des arts du cirque (CIAC)

➢ Centre internationale de recherche sur le cancer (CIRC)

➢ Pont de Couzon

➢ Vallée de la chimie: méthanisation des boues d’épuration de la station de Pierre-Bénite

➢ Restructuration du pôle Ottina, quartier Bellevue à Saint-Priest

➢ Rénovation des serres du Parc de la Tête d’Or

➢ Rénovation des Orgues de l’Eglise Saint-Nizier

➢ Création Ateliers de la Danse

➢ Rénovation de l’Auditorium de Lyon

➢ Théâtre Nouvelle Génération

➢ Rénovation de la Bibliothèque de la Part-Dieu

➢ Construction d’un Stand de tir ASPL (Association Sportive Police Lyonnaise)

➢ Création d’une Pépinière d’entreprises (Sport dans la ville)

➢ Projet Cinéfabrique

➢ Projets liés à la filière hydrogène dont le Pipe Hydrogène Vallée de la chimie

➢ Création d’une structure de soin pour animaux

➢ Mise en valeur des pôles d’excellence lyonnais : projets majeurs innovants en matière de développement et de formation (Académie de formation des métiers de la joaillerie, centre de formation d’excellence sur métiers IT …)