Lyon : 6 personnes interpellées pour trafic de drogue

Un nouveau trafic de drogue a été démantelé ce lundi à Lyon.



Les enquêteurs auraient dans un premier temps repéré les quatre acheteurs originaires d’Auvergne-Rhône-Alpes sur un parking, puis dans un second temps le domicile du dealer aurait été trouvée où deux hommes ont été arrêtés.



Lors de la perquisition du domicile, les policiers ont pu découvrir 1800 euros en liquide, pas moins de 50 grammes d’héroïne conditionnée en zip, 53 grammes d’héroïne non coupée, 17 grammes de produits de coupe et 2 grammes de cocaïne.



Les deux présumés dealers étaient présentés ce mercredi en comparution immédiate au parquet de Lyon.