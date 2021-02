Lyon accueillera les victoires de la Musique Classique

Le 24 février prochain, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon accueillera la 28e cérémonie des victoires de la Musique Classique.

Le concert télévisé (1 million de téléspectateurs attendus), diffusé sur France 3 et France Musique à 21h, sera présenté par Marina Chiche et le Lyonnais Stéphane Bern.

A l’honneur notamment, l’orchestre national de Lyon, dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider.

Parmi les invités reconnus figurent : les ténors Michael Spyres et Lawrence Brownlee, les chefs d’orchestre Glass Marcano, Leonardo García Alarcón, la Cappella Mediterranea, Alex Vizorek et le duo Jatekok.

“Accueillir cette soirée à Lyon participe de notre engagement en faveur d’une culture vivante, audacieuse, tournée vers les publics”, a indiqué Grégory Doucet dans le communiqué de la mairie de Lyon. “Nous sommes fiers de notre orchestre : ce 24 février, fidèle à sa réputation, il représentera le meilleur de la musique et touchera le plus grand nombre depuis l’Auditorium Maurice Ravel, l’une des plus grandes salles de concert françaises.”

A noter qu’une victoire d’honneur sera remise durant la cérémonie. Les élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse seront sous les feux des projecteurs, pour rendre hommage à la jeunesse et au futur.