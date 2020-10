Lyon : annulation de la prochaine édition du Marché du Goût

Initialement programmée le 14 octobre prochain, l’édition 2020 du marché du goût qui devait se tenir à Lyon, sur la place Bellecour, n’aura finalement pas lieu.



Le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand a annoncé ce jeudi l’annulation de l’événement dans un communiqué. “Au vu du contexte actuel et suite à la décision prise par les autorités le jeudi 1er octobre, c’est avec grand regret que nous vous annonçons son annulation malgré la mise en place de modalités sanitaires et sécuritaires importantes, rapporte le communiqué officiel. Plus de 70 producteurs auraient dû être présents ainsi que quelques animations grâce à nos partenaires que sont les filières agricoles, les interprofessions et les Organisations de Défenses des Appellations.”



Les organisateurs sont déjà tournés vers l’édition 2021. Ils espèrent qu’elle pourra se dérouler “sans encombre”.