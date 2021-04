Lyon : après Bellecour, des rodéos devant l’Hôtel de Ville

Depuis plusieurs mois, Lyon est victime de nuisances nocturnes de tout genre.



Samedi dernier des rodéos avaient été observés Place Bellecour, et ce mercredi, c’est devant l’Hôtel de Ville de Lyon qu’une vidéo est sortie sur Twitter. Les images montrent des pilotes en deux roues se déchaînant place des Terreaux et semblent avoir été tournées samedi dernier.



Un délit impuni



Les nuisances ont lieu après le couvre-feu et restent impunies. En effet, les rodéos sont interdits et très bruyants, mais également dangereux pour les passants, cependant ces comportements restent impunis et défiants de l’autorité.



Les Lyonnais en ont marre et veulent que la société dans son ensemble prenne les mesures nécessaires.