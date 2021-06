Lyon BD Festival fait son retour ce week-end

Le festival Lyon BD fait son retour les 11, 12 et 13 juin. De nombreux auteurs sont à rencontrer et de nouvelles manières d’aborder l’art de la bande dessinée sont à découvrir.

Contre vent et marée, Mathieu Diez et son équipe ont persévéré. “On est passé par tous les états, un peu comme du stop and go comme on dit parfois, finalement on a fait le bon choix d’organiser le festival cette année”.

Pour cette 16ème édition, la direction du festival a prévu un programme chargé. Que ce soit en off sur la totalité du mois de juin ou en in pour le week-end du 12 et 13 juin, les auteurs seront plus de 57 à participer à l’événement. Ils seront présents dans plus de 60 lieux culturels lyonnais (opéra, hôtel de ville, théâtres). Dans le respect des mesures barrières, les passionnés pourront rencontrer leurs dessinateurs favoris dans 13 librairies à travers la ville du 10 au 12 juin.

Pour le week-end du 11 au 13 juin, les découvertes seront nombreuses. Des rencontres exceptionnelles auront lieu le samedi avec différents auteurs et différentes autrices comme Aurélie Neyret, Riad Sattouf et bien d’autres. L’une d’entre elle est organisée avec Zep, auteur de la très célèbre BD jeunesse Titeuf, qui vous emmènera en balade au parc de la Tête d’or à l’occasion de la sortie de son dernier album “La Grande Aventure”.

Pour son dernier baroud d’honneur, Mathieu Diez n’a pas hésité à innover. “Nous voulions apporter un autre regard sur la BD en la rattachant à d’autres formes d’art” a déclaré celui qui va quitter la direction du festival cette année, après l’avoir fondé lui-même en 2006. Le festival s’est associé avec la Biennale de la danse du 5 au 16 juin.

Le programme complet du week-end est à retrouver sur le site web du festival.