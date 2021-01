Lyon : Bruno Bernard désigne des “annonces gouvernementales inconstantes”

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a critiqué les annonces du Premier ministre. Les bars, les restaurants, les salles de sport, ne rouvriront pas avant mi-février 2021. Les salles de spectacle, les musées, les théâtres ne seront pas non plus ouverts au mois de janvier.



Il dit s’inquiéter “du manque de discernement dont ils font preuve en annonçant des couvre-feux différenciés tous les quatre matins, des dates hypothétiques pour envisager des ouvertures de lieux culturels qu’on espère, mais auxquelles on n’ose plus croire.”



Mais ce n’est pas la première fois qu’il fait ce genre de remarques puisque début décembre, Bruno Bernard, avait martelé son envie d’ouvrir le musée des Confluences à Lyon, quitte à passer outre les décisions du gouvernement. Cependant, le musée des Confluences a bien été fermé pendant les vacances de Noël.