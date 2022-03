Lyon : ce qu’il est possible de donner dans les mairies pour aider le peuple ukrainien

La ville de Lyon se mobilise pour venir en aide au peuple ukrainien. Les neuf arrondissements proposent aux habitants des points de collecte dans les mairies afin d’accumuler du matériel pour les réfugiés arrivés en Pologne.

Pour le matériel et les produits de première nécessité, les mairies collectent des sacs de couchage, des oreillers, des tapis de sol, des draps, des vêtements chauds (pour femmes et enfants essentiellement), des produits d’hygiène, protections périodiques, couches pour bébé, denrées non-périssables, des Talkie-walkies et des genouillères.

Pour les trousses de secours les mairies collectent des pansements de taille moyenne et grande, des bandes de gaz, des compresses, des écharpes, des couvertures de survie, des lingettes, des gants jetables, des rouleaux de sparadrap, des ciseaux de premiers secours, des pincettes, des scalpels, des épingles de sûreté, des compresses d’alcool, des compresses oculaires, des thermomètres médicaux et des pinces à tiques.