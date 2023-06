Lyon : ce qu’il faut savoir sur la Zone à Faibles Emissions réévaluée par la Métropole

Lundi 26 et 27 juin s’ouvrira le prochain conseil métropolitain. Long de deux jours, il nécessitera un temps de parole de 10 heures afin de soulever toutes les propositions de la Métropole de Lyon.

Le projet phare – mais aussi le plus épineux – de celle-ci, c’est la Zone à Faibles Émissions (ZFE) qui s’accompagne d’une longue série de mesures visant à dépolluer la Métropole. Très souvent réévaluée et vivement critiquée, la ZFE de la Métropole de Lyon se verra donc soumise au vote lundi et mardi prochain.

Des box pour aider les habitants de la Métropole à se débarrasser de leur voiture

Parmi les points les plus importants des mesures proposées, celui des « box multimodales » est un argument de poing du Grand Lyon pour inciter ses habitants ou travailleurs de la ZFE à changer de mode de transport, si celui-ci est considéré comme trop polluant (notamment par les vignettes Crit’air).

Ainsi, la box « Je découvre » permettrait à tous les métropolitains de bénéficier d’une offre de découverte gratuite, valable pendant trois mois, des modes de déplacement « doux » (transports en commun, autopartage, vélo en libre-service et covoiturage) s’ils n’y sont pas déjà abonnés.

La box « Je m’engage », elle, serait destinée aux Grands lyonnais qui habitent ou travaillent dans la ZFE. Elle offrirait un accès gratuit (ou à prix préférentiel) aux quatre services durant un an, contre la mise au rebut d’un véhicule « ancien » (NC, Crit’air 5, 4, 3, 2) ou la revente d’un véhicule Crit’air 2.

Selon Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, ces box devraient être disponibles dès 2024 si le projet se voit validé lundi et mardi prochain.

Le périmètre de la ZFE réévalué

Si la Métropole a beaucoup d’ambitions quant au périmètre de la Zone à Faibles Émissions qu’elle compte bien étendre, à terme, au territoire hors Grand Lyon, avec l’accord de l’Etat ; elle a d’abord dû réajuster le périmètre proposé.

Le nouveau périmètre proposé restera donc le tracé actuel, auquel s’ajoutera, à partir de janvier 2024, la M6-M7-boulevard Laurant Bonnevay et Boulevard Périphérique Nord de Lyon.

Un nouveau calendrier relatif à la circulation des voitures Crit’air dans la ZFE a également été mis à jour. Le Grand Lyon propose donc qu’au 1er janvier 2024, les véhicules classés Crit’air 4, en plus des véhicules Crit’air 5 soient interdits de circulation au sein de la zone.

Au 1er janvier 2025, ce sera au tour des véhicules Crit’air 3, et au 1er janvier 2028 : les véhicules classés Crit’air 2 (horsM6-M7-boulevard Laurant Bonnevay et Boulevard Périphérique Nord de Lyon, où ils pourront continuer de circuler).

L’heure de la vérité, pour Bruno Bernard

C’est donc dans un objectif d’effectuer une « transition » des modes préférentiels de déplacement que la Métropole de Lyon inscrit son projet de ZFE, se plaçant comme une véritable pionnière en matière de démotorisation.

Pour Bruno Bernard, « C’est l’heure de la vérité, et il faut que chacun prenne ses responsabilités ». Ces mots, à destination des élus qui restent sceptiques, voir en opposition au projet de ZFE ainsi qu’à l’Etat Français, qui semble trainer la patte, démontre de l’importante détermination du Grand Lyon de devenir une ville plus « verte ».