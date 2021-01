Lyon : comment les TCL vont-ils s’adapter au couvre-feu à 18h ?

A partir de ce lundi, les lignes de métro A et D, des tramways T1, T2 et T3, et quelques lignes de bus seront allégées entre 19 h et 21 h, pour s’adapter aux mesures prises par le gouvernement.

De plus, l’organisme qui gère les TCL aura une attention particulière en ce qui concerne les flux à partir de 16 h. Ceci dans le but d’estimer la fréquentation quotidienne dans la tranche horaire 16-18h.

Des renforts ciblés sur les secteurs et les lignes identifiés seront déployer en cas de nécessité.

A noter que l’extension du métro à 2h du matin est suspendue, tout comme les lignes Pleine Lune. Les réseaux Cars du Rhône et Libellule continueront à fonctionner à 100%.