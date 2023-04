Lyon : coup d’envoi du Festival des Terroirs

Du 15 au 17 avril, l’association Le Tour des Terroirs organise son premier Festival des Terroirs dédié au Bien-Manger. Au programme : food court avec près de 50 chefs, un grand marché de producteurs, dégustations, ateliers, dîners terroirs,

concerts… et la remise des prix du premier Trophée des Terroirs.



Pour cette 1ère édition , une marraine connue et reconnue de tous dans la profession a été choisie : la cheffe multi-étoilée Hélène Darroze.



Depuis 2017, l’association Le Tour des Terroirs valorise les terroirs de France, la consommation responsable et resserre les liens entre les agriculteurs et les consommateurs à travers la gastronomie française. L’association compte plus de 500 adhérents : chefs, fabricants de boissons, producteurs, artisans et partenaires.

Infos pratiques

Du 15/04/2023 au 17/04/2023

15 et 16 avril de 11h à 22h

17 avril de 10h à 18h

Heat 70 quai Perrache 69002 Lyon