Lyon : Cybersecurity Business School, 1re école dédiée au management de la cybersécurité

Une école supérieure unique en son genre va ouvrir ses portes à Lyon à la rentrée prochaine. Cybersecurity Business School est la 1ère école dédiée au management de la cybersécurité. Elle est implantée à La Part-Dieu, au coeur du quartier des affaires de Lyon.



Son ambition est de former des managers, entrepreneurs et dirigeants dans les différents domaines de la cybersécurité informatique et industrielle.



L’école propose un bachelor (Bac+3) avec spécialisations cybersécurité informatique (IT) ou cybersécurité industrielle (OT), ainsi qu’un master, en 2 ans (M1 & M2), accessible après une licence, avec quatre spécialisations possibles : IT, OT, SOC (gestion de crise et incidents) & GRC (gouvernance, risques et conformité).



L’ensemble des frais de scolarité est pris en charge par les entreprises partenaires de l’école afin que l’enseignement soit accessible à tous.