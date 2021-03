Lyon, dans le classement des villes les plus honnêtes du monde

Une étude, menée par la société allemande Twinner, a permis de dresser un classement des 75 villes les plus “honnêtes” du monde. Sur le podium, on retrouve Zürich (Suisse) en première position, suivie de Tokyo (Japon) et d’Adélaïde (Australie) en troisième place.

Alors que plusieurs villes européennes sont dans le top 10, les villes françaises ne sont pas très bien classées. Lille est la première ville française, en 37e position, Lyon arrive en 49e position, Toulouse est 55e et Paris termine 69e.

Ce classement est effectué sur la base de plusieurs critères : le civisme des habitants, la transparence des autorités en matière d’économie, de politique et de justice, mais également le nombre de vols et la confiance accordée aux concessionnaires automobiles…

La société allemande précise qu’elle n’a pas pris en compte les villes d’Inde, de Chine ou d’Amérique du Sud, faute de données comparatives.

Découvrez le top 10

1. Zürich

2. Tokyo

3. Adélaïde

4. Phoenix

5. Hambourg

6. Amsterdam

7. Munich

8. Copenhague

9. Édimbourg

10. Brisbane