Lyon dans le top 5 des villes les plus chères pour stationner en France

Selon un classement établi par le groupe PayByPhone, leader du paiement du stationnement via mobile, Lyon est la 5ème ville de France la plus chère pour stationner.

Paris occupe la première place du classement avec un prix moyen estimé à 3,20€ l’heure. Bordeaux et Grenoble talonnent la capitale, avec respectivement une moyenne de 2,15€ et 2€ pour se garer durant une heure. Nantes est au pied du podium. Enfin, on retrouve Lyon avec 1,65€ dépensé en moyenne pour une heure.

La capitale des Gaules est toutefois championne du montant de l’amende si une voiture n’a pas quitté sa place depuis plus de dix heures. Elle peut en effet s’élever jusqu’à 60€.