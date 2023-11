Lyon dans le Top 5 du palmarès des villes les plus vertes

L’Observatoire des villes vertes, dévoile la 4e édition de son Palmarès des villes les plus vertes de France.



Lyon est la 4e ville la plus verte de France, derrière Angers, Rennes et Strasbourg. Une place que la capitale des Gaules doit à une politique de végétalisation des espaces publics et des espaces de proximité. Ce sont 84 projets annuels de végétalisation de proximité, qui ont ainsi été initiés depuis 2021.

Lyon propose 52 m² d’espaces verts par habitant, contre 50 m² en moyenne.

Elle dédie un budget de 98 € par habitant et par an, soit près de 20 % de plus que la moyenne (80 €).

Lyon est également la championne de la biodiversité dans les espaces verts. Une première place que la ville partage ex-aequo avec Paris et Rennes.