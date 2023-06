Lyon : de nombreuses soirées ce vendredi soir

Top départ des soirées festives estivales ! Voici un petit programme des sorties à Lyon ce vendredi soir !

Ce soir à partir de 17h30, le périple commence, après avoir fini le travail, direction Lyon 2 pour une soirée frenchy à Heat. Situé 70 Quai Perrache, 69002 Lyon, sur place, vous pourrez trouver un live painting en compagnie de l’artiste Louise De Crozals sur les vitres du Labo. Mais ce n’est pas tout ! Quatre artistes seront aussi de la partie pour vous faire danser au rythme du soleil avec Les DJs Lotta, Naomi et les chanteuses HSRS et Blu Samu. L’entrée est gratuite.

À 19h, après s’être restauré à Heat avec une ambiance à la frenchy, une soirée Disco, funk et house sur la plage du Bellona. Une soirée qui promet d’être riche en groove et haute en couleurs. Et pour l’occasion, un DJ lyonnais sera présent pour vous faire remonter le temps, nostalgie assurée avec les meilleurs tracks des compilations funk du 69. Entrée gratuite.

On change de coin à présent, dans le 7e arrondissement de Lyon, une nuit au cirque à La Commune vous attend ! De 21h à 23h le collectif Lucid Dream propose une soirée féerique autour des arts du cirque. Vous découvrirez alors un véritable dragshow avec magie, comédie et acrobaties pour vous faire retrouver une âme d’enfant. Entrée gratuite.

Vous êtes déjà fatigués ? Pas question de rentrer tout de suite, il reste encore une étape à ne pas manquer, de retour à Lyon 2 et plus précisément au Sucre pour le premier acte de 48h de soirée d’anniversaire. À partir de 23h59, Le Sucre vous invite à fêter ses 10 ans et pour marquer les esprits, quoi de mieux qu’un anniversaire qui se célébrera jusqu’à la fin de l’année ? Le 1er épisode commence ce vendredi et se clôture dimanche. Une programmation qui rassemblera des DJs et producteurs du monde entier ainsi que de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin d’offrir une expérience unique en ce début de saison d’été. De la musique, une messe queer, des petits dej’, des jeux, des quiz sont au programme de ce long anniversaire sucré ! Tarification variable selon l’heure d’arrivée. Le pass 48h est à 48€.