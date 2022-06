Lyon : début des Nuits de Fourvière ce jeudi

Coup d’envoi des Nuits de Fourvière ce jeudi soir à Lyon ! Après deux années marquées par la crise sanitaire, le festival culturel fait un retour en fanfare grâce à une programmation française et internationale riche et variée.



Mathieu Chedid, Gaël Faye, Calogero, Phoenix ou encore Nick Cave & The Bad Seeds et Patti Smith sont au programme de la 76e édition des Nuits de Fourvière qui se déroule jusqu’au 30 juillet.



Au total : 173 représentations sont proposées, du théâtre à la danse en passant par la musique et le cirque. C’est la Comédie-Française qui ouvre les festivités ce soir. L’institution française va jouer “Le Tartuffe ou l’hypocrite” de Molière dans sa version initiale, et autrefois interdite, jusqu’au 4 juin.