Lyon : découvrez le bilan des saisies effectué par les services douaniers en 2022

Les 1300 agents de douane effectuent des contrôles afin de lutter contre la fraude, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Si les saisies de stupéfiants demeurent une activité majeure, avec environ 4,6 tonnes de cannabis, suivie par 92,3 kg de cocaïne et 54,5 kg d’héroïne en 2022, c’est en revanche le trafic de tabac qui s’accapare la première place des saisies. 47 tonnes de marchandises frauduleuses par rapport à 37 tonnes en 2021 et près de 14,5 millions d’euros retenus dans le contrôle transfrontalier d’argent liquide sont révélateurs des luttes particulièrement significatives de l’année précédente.

Les douaniers disposent également d’un rôle peu connu, en informant et accompagnant les entreprises grâce à des conseils, le soutien et la participation aux nombreux salons et manifestations.

En 2022, la création d’un service national basé à Clermont-Ferrand nommé le SOMIF (service de l’origine et du Made in France) permet un conseil personnalisé et gratuit permettant de sécuriser l’apposition du marquage d’origine France.

Un bilan considéré comme « positif » d’après Eric MEUNIER, directeur interrégional des douanes d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec une saisie 20% supérieur dans le trafic de tabac par rapport à 2021 mais également « une illustration des méthodes qui sont bonnes, mais cela illustre aussi un trafic qui ne fait qu’augmenter ». Afin de continuer la lutte pour la sécurité de la région, la douane recrute activement proposant de nombreux différents services. Une entrée grâce à un concours permettra ensuite plusieurs mois de formation avant de pouvoir intégrer les services douaniers, vous pouvez trouver plus d’informations sur le site internet EFM.