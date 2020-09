Lyon : depuis ce lundi vous pouvez mesurer la qualité de l’air grâce à des micro-capteurs

Atmo AuRA lance un service de prêt gratuit de micro-capteurs de mesure de la qualité de l’air à partir de ce lundi.

75 micro-capteurs sont mis gratuitement à la disposition des citoyens pour mesurer librement, pendant 15 jours, la qualité de l’air. Les données de mesure seront visualisables en temps réel sur la plateforme captotheque.fr.



Le service est déployé en avant-première sur trois métropoles

partenaires : le Grand Lyon, Grenoble-Alpes Métropole et Clermont

Auvergne Métropole. Il vise à s’étendre d’ici 2022 aux 9 territoires

prioritaires pour l’air de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le micro-capteur prêté dans le service Captothèque mesure des

niveaux indicatifs de particules dans l’air. Petit et pratique, il s’emporte

partout et aide à explorer les phénomènes atmosphériques et les

sources d’émission de la pollution particulaire.

Une caution de 50€ est demandée, par chèque, pour garantir les éventuelles casses ou pertes du microcapteur.

©Atmo