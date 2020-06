Lyon : des bénévoles recherchés pour un spectacle à la Cathédrale Saint-Jean

Les organisateurs de ce spectacle payant baptisé “Lyon née de la lumière” recrutent 160 figurants bénévoles. Les représentations se dérouleront chaque soir du 22 octobre au 11 novembre prochain, devant la Cathédrale Saint-Jean.

Le spectacle imaginé par Damien Fontaine et son équipe, vise à raconter l’histoire de la ville, à travers un récit musical, en lumière et en image. Ils recherchent également des couturiers, des accessoiristes, et du personnel de sécurité bénévoles, prêts à intégrer le projet.

Pour en savoir plus et ou participer aux castings prévus les 26 et 27 juin, rendez-vous ici.

Vous pourrez prochainement réserver et acheter vos billets en ligne ou sur le site de la cathédrale. Comptez 30 euros pour le plein tarif