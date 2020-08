Lyon : des “conférences embarquées” au parc de la Tête d’Or

Le CNRS proposera des conférences « embarquées » sur le lac du parc de la Tête d’Or le 28 août prochain. Elles s’inscrivent dans le cadre du programme “Tout l’monde dehors” organisé par la Ville.



Le concept est simple. Embarquez par petits groupes de 2 à 5 personnes dans une barque pendant une vingtaine de minutes et profitez d’une mini-conférence surprise et confidentielle, le temps de la balade. Les conférences durent 20 minutes et vous permettent de découvrir « la richesse et la diversité des recherches scientifiques menées localement », indique le CNRS.



Une trentaine de chercheurs (archéologues, biologistes, mathématiciens, généticiens, chimistes, géographes et astrophysiciens) partageront avec vous « des moments de rencontre privilégiés entre scientifiques et grand public dans une atmosphère détendue, propice à l’échange, en comité très réduit », confie le centre.



Gratuit et sans inscription, l’événement se déroulera de 14h à 18h, à l’embarcadère du parc de la Tête d’Or, dans le sixième arrondissement de Lyon. Ces conférences sont prévues le samedi 29 août et seront ouvertes à tout public à partir de huit ans.

