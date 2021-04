Lyon : des feux cyclistes clignotants sont testés sur le cours Charlemagne

La Métropole de Lyon, le Sytral et le Cerema, avec la participation d’Egis, mènent une expérimentation avec des feux de signalisation innovant sur le cours Charlemagne. Le déploiement sur un carrefour tramway, avec des fonctionnalités aussi poussées est une première en France.

Un nouveau dispositif

Ce dispositif, mené dans le cadre d’une expérimentation nationale, vise à favoriser les mobilités actives et sécuriser la cohabitation entre les tramways et les vélos. L’objectif de cette expérimentation est de faciliter et sécuriser les trajets des cyclistes grâce à un feu jaune clignotant qui leur permet de traverser le carrefour en même temps que le tramway.

Ces feux ont donc été installés sur 10 carrefours, notamment sur le cours Charlemagne (Lyon 2e), sur lequel la fréquentation des lignes de tram a été boostée avec le prolongement du T2 jusqu’à Montrochet.

À la suite de ce test, un bilan sera établi afin de décider de son déploiement à plus grande échelle.