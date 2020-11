Lyon : des manifestations sous haute tension prévues ce samedi

Plusieurs milliers de personnes sont attendues dans les rues de Lyon et dans toute la France ce samedi pour protester contre le projet de loi “sécurité globale”. D’autres rassemblements sont également prévus dans la capitale des Gaules.



La marche des libertés, qui rassemble les opposants au nouveau projet de loi du gouvernement, devrait être la manifestation la plus importante ce samedi après-midi. Elle s’élancera à 14h depuis la place des Terreaux. Le cortège empruntera ensuite le pont Morand, les quais du Rhône et le pont de la Guillotière. Il rejoindra Bellecour en passant par le quai Gailleton et la place Antonin-Poncet. Le contexte pourrait être très tendu en raison de l’affaire de la violente agression d’un producteur de musique par trois policiers à Paris.



Parmi les autres rassemblements de ce samedi :



– 14h – Forum réfugiés, rue Garibaldi (Lyon 7e) : le collectif des sans-papiers de Lyon et le collectif Lyon anticra réclament la fermeture des centres de rétention administrative (prisons qui enferment les personnes considérées en situation irrégulière sur le territoire français).

– 14h – place Bellecour (Lyon 2e) : le collectif Action 21 – Lyon 69 appelle à la manifestation “contre le port du masque à l’école et pour préserver le droit à l’instruction en famille”.

– 15h – entre Terreaux et Bellecour (Lyon 2e) : manifestation du collectif des familles IEF (instruction en famille) pour les mêmes raisons.

– 16h – Bellecour (Lyon 2e) : nouveau rassemblement des catholiques qui demandent le retour des messes publiques sans la jauge de 30 personnes.