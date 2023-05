Le pavillon A de l’hôpital Edouard Herriot devrait pouvoir rouvrir ses portes dans la soirée.



Il a été fermé ce dimanche et une bonne partie de la journée après une infestation de punaises de lits.



Selon Le Progrès, elles sont arrivées via un patient, admis aux urgences traumatologiques et se sont propagées à l’ensemble du service ainsi qu’au scanner.



Deux opérations de désinfection ont eu lieu.