Lyon : des restrictions face aux violences urbaines

Dans les nuits de mercredi et jeudi, ont eu lieu de violents affrontements suite à la mort de Nahel, adolescent de 17ans tué par un policier à Nanterre. La Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio relève plusieurs blessés parmi ces émeutes, et condamne fermement l’ensemble des comportements violents qui ont eu lieu. En réaction, de fortes mesures de restriction ont été déployées pour le maintien de l’ordre public.



Premièrement, l’ensemble des tramways et bus TCL seront interrompus dès 20h ce vendredi. A savoir que la situation sera réévaluée chaque matin.



Enfin, d’autres mesures de restriction ont été mises en vigueur telles que l’interdiction :

– de la détention, du transport et de la vente de carburant en récipient portable

– du transport d’acides, de produits inflammables, chimiques ou explosifs

– de la détention , du transport et la vente d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques par les particuliers sur l’espace public

– de la détention d’armes ou d’objets pouvant constituer une arme par destination.

Pour finir, la Préfète appelle au calme et à la responsabilité de chacun.