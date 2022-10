Lyon : des réunions publiques sur le projet d’apaisement de la Presqu’île

La Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et SYTRAL Mobilités, s’engagent dans la transformation de la Presqu’île à l’horizon 2030 avec des projets de transformation dès 2023 et 2024. Les objectifs du projet sont de libérer l’espace public pour tous les usagers, d’adapter la ville au réchauffement climatique en végétalisant et réduisant les pollutions et d’améliorer le cadre de vie des habitants et des personnes qui y travaillent.

Afin de poursuivre la concertation publique autour de ce projet d’envergure, des réunions publiques de proximité vont se tenir courant octobre dans le 1er et le 2e arrondissement.

Les échanges porteront notamment sur les premières réalisations possibles dès 2023 et 2024 avant une réorganisation du réseau de bus en 2025. Ces temps d’échanges se tiendront en présence des élus de la Métropole de Lyon et de la Ville de Lyon et concerneront plus particulièrement certains secteurs du 1er et 2ème arrondissement.

Le calendrier des rencontres (inscription sur jeparticipe.grandlyon.com)

Lyon 1er : mardi 4 octobre ou lundi 17 octobre de 18h30 à 20h30 ((2, place Sathonay-Lyon 1er) pour les secteurs comprenant la rue du Garet, la rue du Bât d’Argent, la montée Saint Sébastien, le secteur Plâtière, Meissonier, rue Longue, la rue de la Martinière et la place Rambaud.

Lyon 2e : lundi 3 octobre de 19h à 21h à l’école Lamartine (2, rue Jean Fabre) et le mercredi 12 octobre, une permanence est installée de 16h à 19h30 pendant le marché de la place Carnot.